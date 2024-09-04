Спасавший быка мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области
Накануне вечером, 3 сентября, в селе Новиковка Асиновского района загорелся жилой дом с надворными постройками, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. К приезду пожарных горели надворные постройки, огонь подступал к жилому дому.
— Обнаружил возгорание 63-летний хозяин, но вместо того чтобы сразу вызвать пожарную охрану, он бросился спасать быка, пытаясь отвязать животное, — говорится в сообщении.
Несмотря на приложенные усилия, мужчина с ожогами был доставлен в медучреждение. Быка спасти не удалось.
В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и стены, сгорели надворные постройки. Площадь возгорания составила 194 квадратных метра. На месте работали восемь человек и четыре автоцистерны.
Причина возгорания устанавливается.
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