Спасавший быка мужчина получил ожоги при пожаре в Томской области

4 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 3 сентября, в селе Новиковка Асиновского района загорелся жилой дом с надворными постройками, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в девятом часу вечера. К приезду пожарных горели надворные постройки, огонь подступал к жилому дому.

— Обнаружил возгорание 63-летний хозяин, но вместо того чтобы сразу вызвать пожарную охрану, он бросился спасать быка, пытаясь отвязать животное, — говорится в сообщении.

Несмотря на приложенные усилия, мужчина с ожогами был доставлен в медучреждение. Быка спасти не удалось.

В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и стены, сгорели надворные постройки. Площадь возгорания составила 194 квадратных метра. На месте работали восемь человек и четыре автоцистерны.

Причина возгорания устанавливается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».