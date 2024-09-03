Копию старинного клавесина-оттавино сделал для томской органистки столичный мастер

3 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томская филармония

Главный мастер Российского национального музея музыки им. Глинки Николай Полосков создал для томской органистки Марии Блажевич копию клавесина-оттавино 1593 года производства. Оригинал хранится в московском музее.

Как сообщает пресс-служба Томской филармонии, клавесин-оттавино — музыкальный инструмент эпохи позднего Возрождения, который существовал как часть старинного бюро и хранился в выдвижном ящике. Инструмент Марии Блажевич отличается от оригинала размерами — он больше, так как теперь нет необходимости встраивать его в письменный стол, и диапазоном звучания — он стал шире. Кроме того, у нового инструмента появилась крышка.

Послушать звучание клавесина-оттавино можно будет уже завтра, 4 сентября, в органном зале Томской филармонии на концерте «Из вагантов», посвященном давним традициям студентов разных стран и поколений.

Фото: предоставлено Томской филармонией

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