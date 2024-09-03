Томичи смогут сыграть в спектакле о первых авиаторах

3 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В понедельник, 9 сентября, в Томске пройдет кастинг на участие в спектакле-перформансе в рамках проекта «Долететь до неба», посвященного первым авиаторам, Томску и Томскому политеху.

Как уточняют организаторы, на встрече необходимо будет прочесть отрывок из пьесы, либо исполнить любое музыкальное произведение.

— Все участники кастинга узнают, что такое мультимедийный спектакль-перформанс, представят себя в разных ролях, лучше поймут свое творческое амплуа. Одним из критериев отбора будет читка отрывка пьесы, вокальный конкурс, небольшое хореографическое задание, — отмечают организаторы.

Отбирать будущих участников постановки будут профессионалы своего дела: актеры, педагоги и хореографы из Томска и Северска. В том числе — ведущий мастер сцены, режиссер Томского театра Драмы, педагог по актерскому мастерству, заместитель председателя Союза театральных деятелей Томской области Владислав Хрусталев, а также куратор проекта, сценарист, режиссер, сценограф Алена Шафер.

Также на кастинге расскажут о датах проведения спектаклей, чтобы каждый смог реально оценить свои временные ресурсы для участия в проекте, реализуемом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Отбор состоится в понедельник, 9 сентября, в Международном культурном центре ТПУ на ул. Усова, 13в. Начало в 17.00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Подробнее о спектакле-перформансе можно узнать в нашем материале.

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