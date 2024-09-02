Движение автобуса №30/33 изменится в Томске до конца недели

2 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске в связи с проведением ремонта на ул. Шевченко будет изменена схема движения маршрутного автобуса №30/33, сообщает пресс-служба мэрии.

На время работ — со среды, 4 сентября, до воскресенья, 8 сентября, маршрутки этого направления будут двигаться по следующей схеме: ул. Елизаровых — площадь Привокзальная (Томск 1) — пр. Кирова — пр. Комсомольский — ул. Енисейская — ул. Шевченко — далее по маршруту.

В направлении № 33 — по схеме: пр. Фрунзе — ул. Шевченко — ул. Енисейская — пр. Комсомольский — пр. Кирова — ул. Елизаровых — далее по маршруту.

Жителей и гостей города просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании поездок по городу.

Напомним, что всреду, 4 сентября, в Томске временно перекроют ул. Шевченко на участке от ул. Енисейской до ул. Елизаровых.

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