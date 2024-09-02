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В Томске до конца недели перекроют участок ул. Шевченко

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В среду, 4 сентября, в Томске временно перекроют ул. Шевченко на участке от ул. Енисейской до ул. Елизаровых, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение движения связано с ремонтом участка тепломагистрали №1, расположенного под проезжей частью улицы Шевченко. Предполагается, что оно продлится с 9.00 среды, 4 сентября, до 22.00 воскресенья, 8 сентября.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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