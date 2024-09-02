Томичи с помощью приложения смогут узнать, когда ребенок пришел из школы

2 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичи смогут узнавать, когда дети приходят в школу или возвращаются домой, с помощью приложения «Кто/Где» от МТС. Соответствующий функционал с настройкой геозоны и push-уведомлений был запущен в этом сервисе. Пользоваться им могут абоненты всех мобильных операторов.

Как сообщает пресс-служба МТС, геозоны представляют собой виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон и получать уведомления при входе и выходе из них. Сервис работает на базе алгоритмов машинного обучения, что позволяет определять местоположение с точностью до 21 метра.

Уточняется, что приложение получает данные как от привычных спутниковых систем, так и от базовых станций, что помогает определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

— С каждым годом спрос на геосоциальные решения растёт: они позволяют в режиме реального времени определять местонахождение близких. Чаще всего это решение востребовано среди родителей, которые хотят быть уверены в безопасности своих детей, где бы те ни находились: по пути в школу, кружки или на обратной дороге домой. Как цифровая экосистема мы стремимся развивать технологии, которые создают комфортную защищенную среду, — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Среднемесячное число пользователей сервиса приблизилось к отметке 100 тыс. человек, при этом более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют платформу четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. Кроме томичей, геосоциальные технологии востребованы у жителей Москвы, Башкортостана, Краснодарского края и Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областей.

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