Красноярский «Аэропром» до декабря продолжит выполнять рейсы из Томска в Кедровый

2 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Аэропром» (село Вознесенка, Красноярский край) стало победителем объявленного в конце июля отбора получателей субсидии для выполнения авиарейсов из Томска в Кедровый, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Согласно документации, размер субсидии составит 15,9 млн рублей. «Аэропром» будет выполнять рейсы из Томска в Кедровый три раза в неделю до конца ноября этого года.

Как сообщалось, рейсы из Томска в Кедровый вернулись в апреле этого года после двух лет поисков перевозчика, когда победителем отбора получателей субсидии также стал «Аэропром». Размер субсидии составлял 35,1 млн рублей. Полетная программа была рассчитана до 31 августа.

ООО «Аэропром», по информации из ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2016 году. Единственным владельцем компании является Мария Давыденко, которой также принадлежат ООО «Восток-Авиа» (до 2016 года оказывало авиауслуги в Красноярском крае) и ООО «Авиатех» (занимается техобслуживание авиатехники).

По данным на сайте госзакупок, с 2017 года «Аэропром» оказывает авиационные услуги, в том числе, для тушения лесных пожаров, в Красноярском крае, республиках Бурятия и Тува, Омской и Томской областях. В текущем году компания заключила три госконтракта с Томской авиабазой и Красноярской базой авиационной и наземной охраны лесов на общую сумму 105,6 млн рублей.

По информации на сайте Росавиации, в парк судов «Аэропрома» входят десять самолетов Ан-2 и два самолета Аэропракт-22L2.

Городской округ Кедровый с населением 2,6 тыс. человек — один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с «большой землей» осуществляется по зимнику либо по воздуху.

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