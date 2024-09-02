«Небесную карусель» сыграют сегодня в Томске под открытым небом

2 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Алимпьев

Сегодня, 2 сентября, на летней сцене набережной реки Ушайки в Томске выступит уличный театр из Санкт-Петербурга «Небесная карусель». Команда представит томичам одноименный спектакль, сообщают организаторы.

— Уличный театр «Небесная карусель» сейчас является одним из самых крупных и известных. Мы очень рады, что удалось организовать такое событие в Томске. Это возможность познакомить томичей с чем-то совершенно удивительным и новым, вообще открыть для себя мир уличных театров, — отметила директор томского Дома искусств Дарья Соловий.

При создании сказки-колыбельной «Небесная Карусель» организаторы обращались к русским народным сказкам.

— Нам тоже хочется провести зрителя дорогой сказки, окунуть его в мир ожившей детской фантазии, где в небе парят медузы, и где к тебе обязательно прилетит птица счастья, — говорится в описании спектакля.

Взаимодействие с пространством и с людьми — главное отличие уличного театра. Здесь всё, что происходит вокруг зрителя — дует ли ветер, идёт дождь, звучат комментарии и смех других гостей театра, — играет только на пользу. Организаторы уверяют, что «самые сильные спектакли — под дождем, проверено и на других театрах, и на себе».

Уличная постановка рассчитана на семейную аудиторию. Организаторы рекомендуют взять с собой дождевики или зонты, а также что-то на чем можно посидеть — туристический коврик или подушки. Продолжительность спектакля около часа. Начало в 16.00, вход свободный.

Первый показ «Небесной карусели» прошел вчера, 1 сентября, на открытии XV Межрегионального кукольного фестиваля в томском областном Доме искусств. Смотрим, как это было:

Фото: Владимир Алимпьев

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