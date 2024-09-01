Двое погибли в ДТП в Томском районе

1 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне, 31 августа, в Томском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.00 на втором километре дороги «Подъезд к деревне Кисловка». По предварительным данным, 43-летний водитель «Хендай Солярис» при обгоне допустил столкновение с движущимся впереди попутным автомобилем «Сузуки». После чего первая иномарка продолжила движение, съехала в левый кювет и въехала в дерево.

В результате происшествия, водитель и 44-летний пассажир автомобиля «Хендай» погибли.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Очевидцев произошедшего просят обращаться в отделение Госавтоинсппкции ОМВД России по Томскому району по телефону 8(3822) 795-254 или обращаться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет 103.

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