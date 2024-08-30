Томичи смогут сэкономить на проезде в общественно транспорте при оплате картой «Мир» смартфоном

30 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С воскресенья, 1 сентября, в Томской области снизится стоимость проезда в общественном транспорте для владельцев карт «Мир», загруженных в смартфон. Томичи смогут сэкономить семь рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, предложение от национальной платежной системы распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо добавить карту «Мир» в телефон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов.

— Например, это может быть специально созданное для держателей национальных карт приложение Mir Pay. При этом гаджет должен поддерживать NFC-функцию, — говорится в сообщении. — Для оплаты достаточно поднести мобильное устройство к терминалу в транспорте и дождаться подтверждения платежа. Скидка применится автоматически.

Уточняется также, что платить со скидкой за проезд можно на протяжении четырех месяцев — до 31 декабря текущего года. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

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