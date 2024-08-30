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СибГМУ завершил первую фазу испытаний препарата, снижающего вред от химиотерапии

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Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) после успешного завершения первой фазы клинических испытаний препарата, снижающего вредные последствия химиотерапии, в 2024 году надеется получить разрешение на вторую фазу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Евгения Куликова.

«Первая фаза успешно завершилась. В целом клинические испытаний проходят в три фазы, третья фаза обязательно должна быть с реальным промышленным партнером», — сказал Куликов в кулуарах форума «Технопром-2024» в Новосибирске.

Он подчеркнул, что в настоящее время СибГМУ уже ведет переговоры с производителями лекарств для третьей фазы клинических испытаний.

Как сообщалось, в прошлом году СибГМУ получил разрешение на клинические испытания препарата, снижающего токсические эффекты химиотерапии при лечении онкозаболеваний. Этот препарат является импортозамещающим, вуз ведет его разработку с 2003 года. Доклинические испытания показали, что в сочетании с химиотерапией препарат способен снижать количество метастазов на 90%.

Также сообщалось, что зарубежные препараты, в отличие от разработки СибГМУ, дорогостоящие и являются продуктами генной инженерии — рекомбинантными белками, поэтому они вызывают частые аллергические реакции и вводятся только капельным способом. В свою очередь, препарат СибГМУ имеет полисахаридную природу и другой механизм действия, он менее активен, но вызывает меньше аллергических реакций. Предполагалось, что стоимость отечественного препарата будет значительно ниже зарубежных аналогов.

СибГМУ был открыт в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета. В 2021 году вуз стал одним из победителей программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», с 2023 года вошел в первую группу трека «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» программы.

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