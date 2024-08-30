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Во вторник в Томске начнется ремонт трамвайного кольца на Черемошниках

Город, Общественный транспорт, Томские новости, движение трамваи интересные новости Томска движение общественный транспорт Во вторник в Томске начнется ремонт трамвайного кольца на Черемошниках

Во вторник, 3 сентября, в Томске начнется ремонт трамвайного кольца в районе ул. Б. Подгорная, 201, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчику предстоит выполнить привести в порядок 184 метра одиночного пути на разворотном кольце: демонтировать старые рельсы и шпалы, выровнять земляное полотно, обустроить балластную подушку с повышением уровня пути, уложить путь новыми материалами.

Предполагается, что работы продлятся до 24.00 18 сентября. До тех пор трамваи маршрута № 1 будут двигаться по сокращённой схеме: «ст. Восточная — пл. Батенькова — пер. Островского».

Томичей просят учитывать информацию о ремонте при планировании поездок по городу.

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