Сегодня открылся новый терминал томского аэропорта «Камов»: как это было

29 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 29 августа, состоялось официальное открытие нового терминала томского аэропорта для внутренних авиалиний.

Его строительство велось с 2021 года. В здании площадью 6,8 тыс. кв. метров обустроены комната отдыха для детей, пункты питания, зоны отдыха и ожидания, библиотека. Также терминал оборудован двумя телескопическими трапами.

Предполагается, что в час здесь смогут проходить до 400 пассажиров. Годовой объем пассажирских перевозок может достигать 1 млн пассажиров в год. Рейсы будут переведены в новый терминал с пятницы, 30 августа. Старый терминал, как ожидается, будет обслуживать международные рейсы (в настоящее время не выполняются, но с 10 октября в расписании заявлены полеты на Пхукет).

Изначально ввод терминала был запланирован на конец января 2024 года, затем сроки были сдвинуты на весну, а позднее — на середину августа.

Фото: Савелий Петрушев

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