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Цифровая система учета электроэнергии «Ростелекома» появилась в новостройке Томска

Город, Ростелеком, Томские новости, безопасность умные технологии смарт интернет вещей ИТ Цифровая система учета электроэнергии «Ростелекома» появилась в новостройке Томска

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjepFm3Y.

«Ростелеком» установил автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) в новостройке по улице Сибирская, 84 в Томске. Умные счетчики собирают данные о потоках электричества, обрабатывают их и передают в ресурсоснабжающую компанию. Продукт является частью многофункционального сервиса «Ключ».

Платформа объединяет набор цифровых услуг: «Умный домофон», «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум», систему контроля учета доступа (СКУД) и АСКУЭ. Эти универсальные решения способствуют повышению привлекательности недвижимости и могут быть успешно внедрены как на уровне отдельного объекта, так и в жилых комплексах.

Для установки АСКУЭ оператор на этапе строительства дома построил волоконно-оптическую сеть, установил оборудование, после чего подключил к устройству мониторинга показаний 48 индивидуальных приборов учета и 9 общедомовых счетчиков.

Кроме того, для управления доступом в подъезд «Ростелеком» установил флагманскую услугу платформы «Ключ» — «Умный домофон». С ее помощью владельцы квартир могут со смартфона открывать уличную дверь, генерировать временные коды для гостей и просматривать записи со встроенной камеры наблюдения. Также в сервисе есть режим «Не беспокоить», позволяющий блокировать звонки на определенное время.

«Продукты нашей платформы „Ключ“ повышают комфорт и безопасность жилья. Сегодня застройщики стараются по максимуму оснастить новые объекты современной ИТ-инфраструктурой. Мы предлагаем качественный проводной интернет, смарт-сервисы и техническую поддержку 24/7. Все услуги могут также использоваться и во вторичной недвижимости», — отметила заместитель директора Томского филиала Оксана Болдова.

Подробную информацию о продуктах платформы «Ключ» можно получить по телефону 8 800 301 05 50 или посмотреть на сайте компании.

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