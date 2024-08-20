Аэропорт Томска ввел новый терминал

Томский Обзор / Фото: 29 августа 2024 // Фото: t.me/mazur_70

ООО «Аэропорт «Томск» (принадлежит «Новапорту» и Томской области) запустило новый терминал для внутренних авиалиний, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии открытия.

«Нам предстоит дальше большая работа по расширению географии полетов, наращиванию постоянных направлений, куда можно улететь из Томска. Появятся Дальний Восток, Иркутск, зарубежные рейсы. Наша общая задача — сделать Томск не только местом, до куда можно добраться, но и путешествовать, в том числе, иметь возможность делать транзитные пересадки по стране», — сказал владелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко, открывая новый терминал.

Он также сообщил, что в дальнейшем «Новапорт» рассчитывает довести пассажиропоток томского аэропорта до 1,5 млн человек. Уже есть проект по увеличению нового терминала вдвое.

«Томск и томская наука развиваются в ногу со временем, где-то опережая и предвидя, но это и есть задача и признание научных центров. И, конечно, инфраструктура должна соответствовать этому. (...) На ходу мы переделывали проект, потому что пока реализовали, появились новые материалы», — сказал губернатор Томской области Владимир Мазур в ходе церемонии открытия аэропорта.

Он сообщил, что в новом терминале обустроены комната отдыха для детей, пункты питания, зона отдыха и ожидания, библиотека.

Ранее сообщалось, что изначально ввод терминала был запланирован на конец января 2024 года, затем сроки были сдвинуты на весну, а позднее — на середину августа. Заказчиком строительства выступило ООО " Аэропорт Томск», генподрядчиком — ООО «Холдинговая компания «Новолекс». Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 3,5 млрд рублей.

Площадь нового терминала составляет 6,8 тыс. кв. метров, он оборудован двумя телетрапами. Пропускная способность — 1 млн пассажиров в год (400 пассажиров в час). Рейсы будут переведены в новый терминал с пятницы, 30 августа. Старый терминал, как ожидается, будет обслуживать международные рейсы (в настоящее время не выполняются, с 10 октября в расписании заявлены полеты на Пхукет).

По итогам 2023 года аэропорт «Томск» обслужил почти 600 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Томским аэропортом управляет ООО «Аэропорт «Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 направлениям внутри страны, а также одной авиакомпанией по одному международному направлению.

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