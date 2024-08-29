АКРА подтвердило рейтинг Томской области и ее облигаций «ВВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом

29 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Рейтинг выпусков облигаций Томской области серий 34062 (объем при размещении 7 млрд рублей, срок обращения до 19 декабря 2024 года) и 35067 (20 млрд рублей, до 23 июля 2027 года) также подтвержден на уровне «ВВВ+(RU)».

— Кредитный рейтинг Томской области обусловлен умеренно низким уровнем долговой нагрузки при умеренных рисках рефинансирования долговых обязательств, положительной операционной эффективностью бюджета и его умеренной потребностью в использовании дополнительного финансирования капитальных расходов. Рейтинг сдерживается ожиданиями агентства относительно дальнейшего снижения накопленной ликвидности региона по итогам текущего года и умеренными качественными оценками бюджетного профиля, — говорится в сообщении.

Агентство отмечает умеренно низкую долговую нагрузку при умеренных рисках рефинансирования обязательств. По итогам 2023 года объем долга области снизился на 2% к показателю на начало года и составил 48,1 млрд руб. Долговой портфель региона на 77% состоял из бюджетных кредитов, 17% формировали облигации (в том числе облигации для населения, что является особенностью долговой политики региона, однако их доля несущественна), а оставшаяся часть приходилась на банковские кредиты. При этом к 1 августа долг области вырос на 7% к уровню начала года — до 51,3 млрд рублей. Это обусловлено привлечением бюджетных кредитов.

Качественная оценка долгового профиля определяется как средняя. АКРА учитывает существенную долю бюджетных кредитов в структуре долгового портфеля и средневзвешенный срок погашения долга, незначительно превышающий три с половиной года. Фактов неисполнения регионом долговых обязательств не зафиксировано.

По итогам 2023 года бюджет региона был исполнен с профицитом в 1% налоговых и неналоговых доходов (ННД). Полученные средства в совокупности с частью объема остатков на счетах были направлены на погашение долговых обязательств.

Согласно утвержденным на 1 августа бюджетным назначениям, в 2024 году ожидается рост доходов бюджета области на 8% к уровню 2023 года. Рост ННД составит 6%, в том числе поступления по налогу на прибыль увеличатся на 10% год к году. Ожидается, что совокупные расходы бюджета по итогам года вырастут на 13%, при этом объем капитальных расходов практически не изменится относительно показателя за прошлый год. Дефицит бюджета ожидается на уровне 6% ННД, а основным источником его финансирования станут остатки на счетах региона, при этом области предстоит также привлечь заемные средства.

Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 110 млрд рублей, расходы — 113,9 млрд рублей, дефицит — 3,9 млрд рублей, или 3,4% от расходов.

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