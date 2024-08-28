«Ростелеком» разыграет специздание «Подлинная история Анны Карениной» в прямом эфире Радио ENERGY в Томске (106.1fm)

28 августа 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» разыграет среди томских слушателей радиостанции ENERGY три книги Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Специздание выпущено в связи с выходом в июле на платформе Wink документального сериала «Тайны Карениной» (18+). Прямой эфир состоится 29 августа в девять часов утра.

Ведущий радиостанции вместе с приглашенными гостями — доцентом кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета ТГУ Нинель Гениной и заместителем директора Томского филиала «Ростелекома» Оксаной Болдовой обсудят влияние произведения Льва Толстого на литературу и его важность в русской прозе. Эксперты поговорят о фильме, снятом по книге Павла Басинского, и о том, какие новые грани романа раскрывает сериал «Тайны Карениной», дополнивший линейку эксклюзивных проектов Wink Originals.

По киносюжету актеры проходят кастинг для ролей в экранизации любовного романа Толстого. Шесть актрис пробуют воплотить все оттенки и противоречия образа главной героини. В ходе подготовки к съемкам и изучения сюжета актеры вглядываются в жизни реальных женщин — прототипов Карениной, пытаясь понять их мотивы и чувства.

«“Тайны Карениной» — это совершенно новый современный формат на платформе Wink, который обязательно найдет отклик у зрителей. К тому же, создатели проекта добавили в кинокартину технологическую фишку — в каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в пробах», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Напомним, что производством шестисерийного фильма занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, «Псих», «Актрисы», «Балет», «Неверные») при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!». Режиссером стал Иван Юдин, шоураннером выступила Анастасия Корецкая, креативным продюсером и автором идеи — Анна Колчина.

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