Самусьский судозавод завершил контракт на 10 барж для Енисейского пароходства

28 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (СССРЗ) 20 августа спустило на воду последнюю из 10 барж, заказанных АО «Енисейское речное пароходство», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на судозавод.

Как сообщалось, СССРЗ в июле 2021 года заключил соглашение с Енисейским пароходством на изготовление 10 морских барж, первая из которых была спущена на воду в августе 2022 года. Предполагалось, что основными задачами новых судов станет доставка всех видов сухих грузов: инертных грузов, металлоконструкций, трубной продукции. Стоимость контракта составляла около 2 млрд рублей. При этом предполагалось, что последняя баржа будет сдана к навигации 2024 года.

Енисейское речное пароходство — самое крупное в Красноярском крае транспортное предприятие, осуществляющее перевозки грузов и пассажиров в бассейнах Енисея и Ангары. В навигацию 2024 года ЕРП намерено перевезти 3,5 млн тонн грузов.

«Норникель-ЕРП» управляет речными активами «Норникеля» — АО «Енисейское речное пароходство» (ЕРП), АО «Красноярский речной порт» (КРП) и АО «Лесосибирский порт» (ЛП).

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности были модернизированы в конце 1980-х годов.

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

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