Жителя Стрежевого оштрафовали за запуск квадрокоптера в городе

28 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области владельца квадрокоптера оштрафовали за незаконный запуск устройства над площадью Победы в Стрежевом.

Как сообщает пресс-служба Томской транспортной прокураты, инцидент произошел в мае 2024 года. Местный житель запустил беспилотник над территорией, расположенной на удалении менее 10 км от контрольной точки аэродрома, без разрешения органов обслуживания воздушного движения и местного самоуправления.

В итоге стрежевчанина привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

О том, как согласовать съемку с квадрокоптера и не пожалеть можно узнать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».