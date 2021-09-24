Летать и не страдать.

Как согласовать съемку с квадрокоптера и не пожалеть

24 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Винтокрылые машины с камерами на борту позволили горожанам взглянуть на привычные улицы и пейзажи с необычных ракурсов.

Чем доступнее становился этот инструмент производства контента, тем больше «видов сверху» появлялось в социальных сетях, на различных сайтах — да вообще везде, где только можно. Но после 2019 года ситуация изменилась. Именно тогда серьезно выросли штрафы за нарушение правил использования квадрокоптеров, а многих пилотов стали наказывать за несанкционированные полеты.

О том, как легитимизировать полеты квадрокоптера и не бояться колоссальных штрафов, «Томскому Обзору» рассказал помощник томского транспортного прокурора Дмитрий Дубенюк.

Купил квадрокоптер — стал пилотом

Дмитрий Дубенюк Фото: Серафима Кузина

Чтобы избежать потенциальных проблем с законом при использовании квадрокоптера важно запомнить: беспилотный летательный аппарат — не просто занятное устройство, а воздушное судно, пусть и маленькое. Поэтому относиться к его использованию стоит ответственно.

— После приобретения квадрокоптера в течение 10 дней его надо поставить на учет. Для этого необходимо собрать имеющиеся на технику документы и отправить в Росавиацию в Москву обычным письмом (с марта 2020 года этом можно сделать через Госуслуги или на специальном портале). После этого приходит ответ: документы рассмотрены, квадрокоптеру присваивается регистрационный номер, который надо нанести на корпус (за вылет без него — штраф 2,5 тыс. рублей), — рассказал Дмитрий Дубенюк. Он также добавил, что это требование распространяется на все беспилотные летательные аппараты тяжелее 250 граммов.

По закону, человек, ведущий БПЛА, имеет статус внешнего пилота. Значит, подходить к управлению квадрокоптера нужно так же как к управлению автомобилем. Не следует брать в руки пульт управления будучи в нетрезвом состоянии — за поимку в таком виде вам грозят серьезные санкции. К тому же, винтокрылые машинки способны развивать довольно высокую скорость, и в случае чего могут повредить чье-нибудь имущество или даже нанести серьезный вред чужому здоровью. Тогда пилоту может грозить и уголовная ответственность.

Что нельзя?

Фото: Сергей Стёпин

Чтобы понять, нужно ли получать разрешение на полет квадрокоптера, необходимо учесть несколько факторов: место, рабочую высоту и наличие рядом массового скопления людей.

Так, без разрешения можно летать на высоте ниже 150 метров вне диспетчерских зон — это территории, где диспетчеры обслуживают воздушное движение. В Томске, например, таких зон нет, но они есть неподалеку от города, главная находится в аэропорту Богашево. Также нельзя просто так летать вблизи неконтролируемых аэродромов. Ближайшие такие сооружения находятся в Корнилово, Синем утесе, Березкино и Головино. Без соответствующего разрешения органов ОРВД от этих посадочных площадок надо держаться на расстоянии пяти километров.

А еще квадрокоптерам нельзя летать над местами проведения массовых мероприятий, да и в целом в черте населенного пункта. Во всех остальных случаях — на высоте до 150 метров, днем, вне населенных пунктов, диспетчерских зон и охраняемых территорий — можно смело заводить квадрокоптер, спокойно летать и снимать.

Как сделать так, чтобы было можно?

Фото: Серафима Кузина

Описанные выше ограничения можно преодолеть. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение в региональном центре органов организации воздушного движения. Ближайший филиал, открывающий «доступ к небу» располагается в Новосибирске. Именно там можно получить документы, которые позволят летать практически везде (за исключением Северска). Но здесь тоже все не так просто.

— Чтобы получить такое разрешение, нужно подать уведомление, указать время и место, высоту, продолжительность полета. Единственная сложность — оформить заявку, так как она составляется в соответствии с табелем уведомлений движения воздушных судов. Документ непонятный, но можно один раз сесть, почитать вдумчиво разобраться, — рассказал Дмитрий Дубенюк. — В ОРВД работают хорошие специалисты, они подсказывают, говорят, что переделать, что не так. Правда, они могут и не согласовать полет по разным причинам.

Фото: Серафима Кузина

Одним получением разрешения дело не ограничивается. В момент полета на связи с пилотом будет находиться диспетчер томского центра ОРВД — он обязан следить за тем, чтобы все прошло без происшествий.

Если же вы собираетесь летать в черте населенного пункта, ниже 150 метров и вне зоны проведения массовых мероприятий, тогда можно обойтись разрешением, которое выдает местная администрация. Например, чтобы получить разрешение на полеты в Томске достаточно отправить электронное письмо, составленное в свободной форме, на адрес комитета общественной безопасности мэрии Томска. Важно указать продолжительность полета, точку взлета и посадки (примерно), предполагаемый маршрут, а также имя пилота и бортовой номер его машины. С распечатанным письмом можно подойти и лично (пр-т Ленина, 73). По окончании процедуры оформления пилотам на всякий случай порекомендуют получить разрешение или консультацию в органах организации воздушного движения.

Ну, а если хочется поснимать массовое мероприятие в черте Томска, например, парад Победы, то нужно получать оба разрешения — и от ОРВД, и от администрации города.

— Если какого-то одного документа не будет, это большой минус. Подобное трактуется как использование воздушного пространства в нарушение установленных требований, — отмечает Дмитрий Дубенюк.

Что ждет нарушителей?

Фото: Мария Аникина

Нарушителей правил использования воздушного пространства ждет весьма суровое наказание. До июня 2019 года размеры штрафов варьировались от 3 до 5 тыс. рублей. Но после штрафы выросли сразу в 10 раз. Теперь физическим лицам, нарушившим правила, придется заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тыс. рублей, юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей. Так что следуйте вышеизложенным рекомендациям и летайте.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина, Сергей Стёпин, Мария Аникина

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