Томские хирурги восстановили кисть парню, который распорол руку, сорвавшись с дерева

27 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Пластические хирурги Томской областной клинической больницы помогли 19-летнему жителю Первомайского района, который получил серьезную травму кисти.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения, несчастный случай произошел в августе. Молодой человек сорвался с дерева и зацепился о металлическую трубу забора рукой, разрезав все мягкие ткани на ладони вплоть до кости.

За операцию молодому человеку взялись пластические хирурги Томской ОКБ Виктор Серяков и Валерия Коробейникова, а также анестезиолог Михаил Мальков. Они работали в течение двух часов, используя тончайшие нити под микроскопом.

— Процесс осложнился тем, что у пациента очень тонкие артериальные сосуды. Однако локтевой сосудисто-нервный пучок, разорванный срединный нерв и все сухожилия пальцев удалось полностью восстановить, — говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что заживление раны займет некоторое время, но, учитывая молодой возраст пациента, есть все основания рассчитывать на благоприятный исход.

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