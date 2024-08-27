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Ночью в Томске загорелся дом на Ангарской

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Минувшей ночью, 27 августа, в Томске на ул. Ангарской загорелся одноэтажный двухквартирный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 2.25. К приезду пожарных дом и пристроенные к нему вплотную пристройки были полностью охвачены огнем. В результате пожара обгорела крыша и стены дома по всей площади. Также от огня пострадали надворные постройки.

Площадь пожара составила 126 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 33 огнеборца МЧС России и девять единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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