Ведущие российские издательства представят свои новинки на «ТОМ II. Фестиваль искусства и чтения»

27 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

В 2024 году фестиваль искусства и чтения пройдет в Томске с 12 по 15 сентября. В течение четырех дней на территории университета развернутся дискуссионно-образовательная, ярмарочная и культурная площадки.

«Сердцем фестиваля» традиционно станет большая книжная ярмарка в Университетской роще. Свои новинки и книги-бестселлеры здесь представят около 30 ведущих российских издательств: Ad Marginem, «Студия Артемия Лебедева», «Альпина Паблишер», «МИФ», «Сибирь на страницах», «Макушин Медиа», «Абрикобукс», «ВВерх!», «Этерна», TATLIN, «Бослен», «БуксМАрт», московская компания-дистрибьютор «Медленные книги», издательство Томского государственного университета. У гостей фестиваля будет возможность приобрести художественную литературу, книги для детей и подростков, нон-фикшн, путеводители и книги по краеведению.

Свои издательские проекты представят ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти.

— В этом году, юбилейном для нашего любимого города, на ярмарке будет представлено много изданий, посвященных Томску, его истории, достопримечательностям. Открытки с видами города, путеводители по Томску от разных издательств могут стать хорошим подарком для гостей города и пополнить домашние библиотеки томичей. Мы уверены, наш город в очередной раз докажет, что он один из самых читающих в Сибири, — отметила руководитель Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарева.

Издательство ТГУ представит на ярмарке свои новинки. Среди них три книги из серии «Таким был Томск на рубеже XIX–XX веков». Прочитав их, любопытный читатель узнает, каким видели город приезжие в XIX — начале XX века. Какие продукты покупали томичи на рынках, что заказывали в ресторанах. А также, что писали газеты о томской золотой лихорадке, о тайне подземных ходов, о местных томских святых.

Каждое издательство готовит свои сюрпризы для гостей фестиваля. Так, например, издательство «Аквилегия-М», выпускающее книги для детей и подростков, привезет на фестиваль смешные истории для детей младшего возраста, современную прозу для подростков, детективы, фэнтези, книги о животных. При этом, приобретая две книги, можно будет выбрать себе в подарок из специального призового фонда третью.

Детская, подростковая и молодежная литература на книжной ярмарке фестиваля «ТОМ II» будет также представлена издательством «Абрикобукс». Издательство существует 8 лет и по-прежнему его главный принцип — публиковать только те произведения, которые с удовольствием читают сами издатели и их дети. Девиз этой команды — сохранить детство в сердце каждого читателя.

Среди авторов, с которыми работают в издательстве, есть и хорошо известные читателям имена — Анна Старобинец, Ася Кравченко, Тамара Михеева, Юлия Иванова, и открытия, такие как Мария Храмкова, Влада Харебова, Марина Ясинская, Елена Рыкова. Большая часть опубликованных текстов отмечена детскими литературными премиями имени В.П. Крапивина и «Книгуру», а также другими российскими наградами.

ГМИИ им. А.С. Пушкина привезет в Томск книжные и сувенирные новинки. Любителям искусства Италии будет интересен каталог первой в России выставки итальянского натюрморта «Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко». Новый взгляд на произведения старых мастеров из собрания Пушкинского музея в сопоставлении с современным искусством предлагает издание к трилогии выставок «Названо Вазари».

Узнать больше об истоках фотографии позволит издание к выставке «Живой портрет... Волос в волос. Механическое рисование», посвященной малоизученной странице в истории силуэтного искусства.

Ценители авангарда смогут приобрести каталог выставки «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» (она проходит в ГМИИ им. А.С. Пушкина до 20 октября). Издание посвящено творчеству художницы и ее подруг, которых связывали дружба, общие интересы и стремление к созданию нового искусства.

Для детей Пушкинский музей приготовил две книги серии «Читаю — Рисую», проиллюстрированные учениками изостудии ЦЭВ «Мусейон», а также познавательную книжку-раскраску «Старый и новый Рим. Прогулка по Вечному городу в XVII веке», созданную по мотивам выставки «Три времени Рима» (она также проходит в ГМИИ им. А.С. Пушкина до 15 сентября).

Гостей ярмарки порадуют предметы из специальной линейки сувениров к выставке «Три времени Рима», посвященной истории и архитектуре Вечного города: браслеты с крылатыми выражениями на латыни, футболки, сумки, столовый текстиль с изображениями Колизея и фрагментов гравюр, блокноты, магниты, пазлы с видами легендарных мест Рима, а также виниловые значки, созданные по мотивам работ итальянских художников. Искусством авангарда и современным дизайном вдохновлена коллекция сувениров к выставке «Подруги. К юбилею Варвары Степановой»: мягкие шелковые резинки, шопперы с оригинальным текстильным рисунком, удобные дорожные косметички. На стенде ГМИИ им. А.С. Пушкина можно найти и принадлежности к новому учебному году: тетради, закладки и блокноты с изображениями произведений из собрания музея.

Всю информацию о программе фестиваля, экспертах, которые выступят в Томске и издательствах, которые представят свои новинки на книжной ярмарке фестиваля, можно найти на официальном сайте, в группе фестиваля «ВКонтакте» и телеграм-канале.

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».