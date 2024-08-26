Основано на реальных хитах: путь «Комбинации» с саратовских улиц до вершин хит-парадов — премьера на Wink.ru 6 сентября

26 августа 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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Премьера самого ожидаемого сериала онлайн-кинотеатра Wink.ru про путь к успеху первой в СССР женской поп-группы «Комбинация» (16+) состоится 6 сентября 2024 года. Главные роли в байопике исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Даниил Воробьев и Владимир Канухин. Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «‎Балет»‎, «Чистые» и другие).

История разворачивается в совершенно фантастическое время, когда простой провинциальный милиционер мог в самое короткое время стать воротилой шоу-бизнеса. Песни «Комбинации» знают и любят до сих пор и это лучшее свидетельство того, как 80-е и 90-е продолжают отражаться в сегодняшнем дне. В сериале знакомые всем хиты («Рашн гёрлз», «Американ бой», «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер») представлены в новых ярких аранжировках, чтобы освежить звучание всем известных композиций для новой аудитории.

В съемках сериала приняли участие реальные участники событий. Экс-солистка группы Алена Апина в роли преподавательницы консерватории встретится на экране с собой в молодости в исполнении Анастасии Уколовой. В эпизодической роли в сериале появится и действующая солистка группы Татьяна Иванова, роль которой исполнила Елизавета Базыкина. Роль Натальи, жены Александра Шишинина (Никита Кологривый), исполнила актриса Ульяна Кравец — реальная дочь Натальи Шишининой. На съемки также приезжал композитор группы Виталий Окороков, чтобы пообщаться с воплотившим его образ в сериале Владимиром Канухиным.

Съемки масштабного байопика стартовали в конце прошлого года в Москве и продолжились в Петербурге и Саратове. В родном для «Комбинации» городе снимали сцены формирования группы, работу над первыми клипами и концертами. Однако основная часть съемочного процесса прошла в Санкт-Петербурге, там снимали самую трагичную сцену — гибель продюсера группы Александра Шишинина, а в павильоне «Ленфильма» — клип на легендарную песню «Бухгалтер» и сцену из кинофильма «Мордашка», в котором принимали участие солистки группы.

«Мы продолжаем расширять нашу линейку Wink Originals и впервые в ней появляется байопик известной отечественной группы. Наш новый проект будет интересен всем поколениям. Кто-то будет ностальгировать по временам своей юности. А молодёжь увидит любимых молодых артистов, услышит модный саундтрек и, возможно, лучше начнёт понимать мам и пап, которые вместе с „Комбинацией“ прошли сложный путь. Пережили распад страны, отказ от единственно верной идеологии, окунулись в рыночную экономику и неизбежный криминальный рост. Кто-то тогда начал воротить миллионами, а многие мечтали про „два кусочека колбаски“. И на этом фоне появились новые песни, которые стали символом времени», — подчеркнул генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

Восьмисерийный байопик расскажет о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Но в центре истории — судьба продюсера группы Александра Шишинина (Никита Кологривый). По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова), создав первую в Советском Союзе женскую группу. Все участники группы — девушки, которые с помощью песен рассказывают о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Готовящееся к выходу драмеди станет первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк» («Король и Шут», «‎Триггер»‎)‎. Серии будут выходить с 6 сентября по пятницам.

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