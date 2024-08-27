Тысяча пельменей и поиски динозавра. Чем площадка «Сибагро Гурмэ» порадовала посетителей на «Празднике топора»

27 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

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Юбилейный международный фестиваль «Праздник топора» завершился в эту субботу, 24 августа. Пока мастера доделывали свои работы, гости в ожидании результатов могли поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, а после веселых игр всей семьей перекусить на площадке «Сибагро Гурмэ».

«Сибагро» каждый год старается удивить посетителей «Праздника топора». В этот раз фишкой площадки стали блюда из меню нового ресторана компании, который скоро откроется в Томске.

Подробнее о том, что интересного — помимо вкусной еды — ждало гостей на локации, в нашем материале.



Площадка «Сибагро Гурмэ» на «Празднике топора — 2024» Фото: Серафима Кузина

«Праздник топора» ежегодно проходит в сельском парке «Околица». Сюда традиционно приезжают не только томичи, но и гости со всей страны. Первых посетителей фестиваля встречала площадка «Сибагро Гурмэ». Локация притягивала не только яркими цветами бренда, но и ароматным запахом готового мяса.



Роман Павлов, шеф-повар мультиформатного пространства «Сибагро Гурмэ». Фото: Серафима Кузина

В меню ждали блюда от шеф-повара «Сибагро Гурмэ» Романа Павлова — сиб-бургеры, хот-доги и колбаски с отварной картошкой и зеленью. Более взыскательные любители мяса могли выбрать ребрышки гриль.

— Я только недавно приехал и сразу решил подкрепиться. Взял себе ребрышки с картошкой. Все вкусно, приготовлено прекрасно! Слышал, что в Томске у «Сибагро» скоро откроется ресторан, с удовольствием схожу туда, чтобы снова их взять, — рассказал томич Тимофей Варлаков.

Томич Тимофей Варлаков Фото: Серафима Кузина

В этом сезоне для удобства гостей сделали шатер, чтобы дождь не помешал гостям насладиться фирменными блюдами. Фото: Серафима Кузина

Приятно удивила гостей стоимость блюд — все по 200 рублей, напитки — по 100 рублей. Как отмечает руководитель отдела маркетинга «Сибагро» Ирина Медведева, уложиться именно в эту сумму хотели, чтобы каждая семья могла сытно и недорого поесть.

— Мы старались сделать настоящее семейное пространство. Чтобы каждый мог вкусно перекусить и отдохнуть. Пока взрослые наслаждаются блюдами, дети заняты на творческих и кулинарных мастер-классах, — говорит Ирина Медведева.



Площадка «Сибагро Гурмэ» — для всей семьи. Фото: Серафима Кузина

Для ребятни организаторы подготовили несколько интерактивных занятий. Во-первых, участники смогли почувствовать себя настоящими палеонтологами. Ребята строили домики и замки своим прирученным динозаврам, а после отправились на поиски их вожака.

— Мы приехали сюда из Кемерова. Знали, что сегодня будет закрытие грандиозного праздника. Нам было очень интересно увидеть это своими глазами. Еще вчера мы все площадки осмотрели, а сегодня я привезла сюда ребенка. Он интересуется камнями, ископаемыми, зашли сюда и он сказал: «Хочу остаться», — занят теперь в песке, строит дом для динозавра, — рассказала посетительница праздника Екатерина Косарева.



В песочнице дети строили дом для динозавра, а после все желающие отправились на поиски вожака ископаемых. Фото: Серафима Кузина

Не меньшей популярностью пользовался и мастер-класс по лепке пельменей. В этом году он проходил на площадке компании впервые.

— Раскатываем тесто, если оно большое, разделяем его пополам. Потом берем специальный прибор — но дома можно это делать и обычным бокалом — нарезаем кружочки. Кладем в них мясо и защипываем, — объясняет 12-летний Кирилл из Томска. — Пельмени люблю очень, но только с мясом. Сейчас я уже слепил порцию и отнес своей подруге, теперь буду для родителей лепить.

Дети за лепкой пельменей Фото: Серафима Кузина

По словам Ирины Медведевой, за дни праздника участникам мастер-класса удалось приготовить тысячу порций этого любимого блюда! Получилось порядка 15 тысяч пельменей. При их приготовлении использовался фарш из мяса с собственных ферм «Сибагро» и цветное тесто на основе куркумы, шпината и свеклы.

Получившиеся пельмешки пробовали всей семьей Фото: Серафима Кузина

По традиции свою площадку агрохолдинг украсил фирменной фотозоной, а новинкой стал арт-объект — качели в окружении деревянных стилизованных «свинок».

Фотозона компании Фото: Серафима Кузина

А еще созданные арт-объекты стали частью фотоконкурса. Чтобы получить вкусный подарок и сувениры от компании, необходимо было сделать фотографию и выложить ее в группе «ВКонтакте». Победитель розыгрыша определялся каждые два часа. Одной из удачливых участниц стала томичка Евгения Мазаник, которая приехала на «Праздник топора» с сестрой и детьми:

— На площадку «Сибагро» мы пошли специально на лепку пельменей с ребятишками — им было интересно попробовать. Пока дети были заняты, мы с сестрой взяли вкуснейшие рёбрышки и лимонад. И тут услышали про конкурс. Я сфотографировалась с дочками за лепкой пельменей. Через некоторое время «ВКонтакте» пришло сообщение о том, что я выиграла. Радости и удивлению не было предела! Подарок очень понравился! Но это ещё не всё. Мы выложили новые фотографии, и в следующем розыгрыше победила моя сестра! Хотя участников конкурса было много. Вот это совпадение получилось! Мы не ожидали совершенно! — поделилась впечатлениями победительница розыгрыша Евгения Мазаник.

Еще одна популярная локация для фото — качели в окружении деревянных стилизованных «свинок». Фото: Серафима Кузина

Работала площадка «Сибагро Гурмэ» как в дни фестиваля 23 и 24 августа, так и после подведения итогов — 25 августа, чтобы все желающие смогли спокойно осмотреть скульптуры и не остаться голодными. А если вы не успели попробовать блюда из меню нового ресторана компании, то это можно будет сделать уже 1 сентября. Именно в этот день мультиформатное пространство «Сибагро Гурмэ» откроет двери для первых посетителей.



Часть меню нового ресторана посетители «Праздника топора» смогли попробовать на площадке «Сибагро Гурмэ». Фото: Серафима Кузина

Концепция формата включает в себя несколько локаций — стритфуд зона в стиле лофт, магазин крафтового ассортимента «Сибагро» и рестобар «Рецептор». Расположится новое заведение в историческом здании XIX века на пр. Ленина — доходном доме Е. Х. Некрасовой по адресу пр. Ленина, 123.

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