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В томском Ботсаду зацвел алый имбирь

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Алым имбирём (или иногда оранжевым имбирём) называют Гедихиум ярко-красный из семейства имбирных зацвел в Ботаническом саду Томского государственного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, латинское название рода происходит от двух древнегреческих слов: hedys — «сладкий» и chios — «снег», что связано с ароматом белых цветков типового вида имбирь венценосный. На каждом соцветии гедихиума распускается около 60 некрупных цветков с длинными тычинками и лёгким медовым ароматом, из-за чего соцветие напоминает ёршик для мытья бутылок. Поэтому зарубежные цветоводы называют его также «имбирный ёршик».

Гедихиум относится к семейству имбирных и растёт в субтропических лесах Индии, Китая и Непала. Как и у настоящего имбиря, корневища гедихиума съедобные и в голодные годы используются местным населением в пищу. Также гедихиум является лекарственным растением — его корневища употребляются в качестве противовоспалительного средства.

Увидеть гедихиум в цвету можно в тёплой субтропической оранжерее Ботанического сада ТГУ до середины сентября.

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