«Праздник топора» 2024 в Томске: как работают мастера по дереву

24 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 24 августа, в томском парке «Околица» закрывается XV Международный фестиваль народных ремесел «Праздник Топора».

В этом году на мероприятие собрались более 200 мастеров из регионов России и других стран. Гостей ждали гастрофест, конкурс мастерства среди ремесленников, представление от Научного института исследования кукольных искусств Китайской народной республики в рамках «Сказочного балаганчика Скомороха» и другие активности.

Но одно из самых интересных действ фестиваля — это создание самих деревянных скульптур. Мы поймали мастеров за работой за день до закрытия и делимся с вами динамичными кадрами.

Фото: Савелий Петрушев

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