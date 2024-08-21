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Пожарные спасли семерых коз из горящего дома в Томске

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Накануне, 20 августа, в Томске загорелся жилой дом по ул. Алеутской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.31. К приезду пожарных шел дым из-под крыши дома, трое человек смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения, но в доме на первом этаже оставались домашние животные. В итоге звено газодымозащитной службы спасли из горящего здания семерых коз.

Возгорание удалось ликвидировать. Его площадь составила 98 кв. метров. На месте работали 14 человек и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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