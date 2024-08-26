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Томичи увидят, как ученые раскрывают загадки Вселенной

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В пятницу, 30 августа, в Томске пройдут Дни научного кино ФАНК. На этот раз в павильоне Научной библиотеки ТГУ — в роще за старым зданием библиотеки — томичи увидят фильм «Сквозь темную материю».

Как сообщают организаторы, лента погружает зрителя в мир ученых, ежедневно работающих над разгадкой тайн Вселенной. Зрители увидят большой адронный коллайдер глазами тех, кто посвятил свою жизнь науке, узнают о страсти к открытиям и о том, как люди из разных уголков земли объединяются в стремлении познать мир.

— Фильм — это манифест воли к жизни. О жажде жизни: любить и открывать. И о загадках, которые нам еще предстоит разгадать, — говорит режиссер Марьям Махиева.

Премьера ленты, ставшей лауреатом ФАНК 2024 года в номинации «Лучший национальный фильм», состоится в пятницу, 30 августа. в 17.30. Её представят научный сотрудник Центра европейских ядерных исследований (ЦЕРН) Ирина Шрайбер и декан физического факультета ТГУ Сергей Филимонов.

Начало в 17.30, вход свободный по предварительной регистрации.

Дни научного кино ФАНК — просветительский проект, направленный на популяризацию науки посредством искусства кино. Оргкомитет Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) отбирает, переводит научно-популярные фильмы, получает прокатные удостоверения, создает дизайн, контент для социальных сетей и СМИ. С июня по октябрь 2024 года сотни площадок по всей стране организуют открытые показы документальных фильмов о науке и технологиях.

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