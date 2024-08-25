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В Томском районе иномарка сбила опору электропередач

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Сегодня, 25 августа, в поселке Моряковский затон «Дэу Нексия» въехала в столб, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 16.15 на ул. Победоносцева, 44. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля въехал в опору линии электропередач. В результате происшествия два пассажира иномарки с травмами доставлены в медицинское учреждение.

В сообщении уточняется, что водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Очевидцев ДТП просят обратиться в отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Томскому району по тел. 8 (38-22) 79-52-54 или обращаться лично по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, каб. 103.

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