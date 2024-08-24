Спасатели помогли потерявшимся собирателям шишек в Томской области

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2024 // Фото: vk.com/tomskpss

Накануне, 23 августа, в Томской области сотрудники ТО ПСС помогли потерявшимся в лесу отцу и шестнадцатилетнему сыну.

Как сообщается в группе спасателей «ВКонтакте», мужчины отправились на сбор шишки в Первомайском районе. Сотрудники ТО ПСС проводили поисковые работы совместно с представителями администрации и полицейскими.

Позже отец самостоятельно вышел из леса к другим собирателям шишек. Информация о его местонахождении была сразу передана спасателям. В то же время продолжались поиски юноши. Через несколько часов парня обнаружили в лесу.

Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

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