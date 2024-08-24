Спасатели помогли потерявшимся собирателям шишек в Томской области
24 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: vk.com/tomskpss
Накануне, 23 августа, в Томской области сотрудники ТО ПСС помогли потерявшимся в лесу отцу и шестнадцатилетнему сыну.
Как сообщается в группе спасателей «ВКонтакте», мужчины отправились на сбор шишки в Первомайском районе. Сотрудники ТО ПСС проводили поисковые работы совместно с представителями администрации и полицейскими.
Позже отец самостоятельно вышел из леса к другим собирателям шишек. Информация о его местонахождении была сразу передана спасателям. В то же время продолжались поиски юноши. Через несколько часов парня обнаружили в лесу.
Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.
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