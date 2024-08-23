В выходные томичей ждут грозы, ливни и град

23 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В ближайшие дни, с 24 по 26 августа, в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются дожди, грозы, ливни, град, порывы ветра 17-22м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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