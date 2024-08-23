Как жить и работать креативным агентствам. Томичей приглашают на большую маркетинговую конференцию

23 августа 2024 / Томский Обзор

В Новосибирске 16 октября состоится большая маркетинговая конференция «На уровне концепции». Спикеры вместе с участниками разберутся в том, как жить и работать креативным агентствам, отделам маркетинга и объединением фрилансеров.

Как сообщают организаторы, программа включает три блока: «Бэк и фронт-офис», который будет идти параллельно с секцией «Креатив» и интерактивные интенсивы от партнеров, включающие прожарку агентств от сервисов Calibri и Powerpoint-караоке от креативной школы mads.

— В этом году генеральная линия программы конференции — процессы. Причем в самом широком смысле — от мыслительного до попадания товара на полку в ритейле. Это позволит и представителям агентств, и представителям отделов маркетинга брендов найти для себя пользу и приблизиться к порядку в делах, — Николай Глухих, директор digital-агентства Wow | синдикат Conspiracy.Works, соорганизатор «На уровне концепции».

В конференции примут участие 23 спикера из 19 городов. Среди них — Re: evolution Moscow, Depot, Иви, Red Keds, Viva la Vika, Be Brand People, а из Томска — основатель и арт-директор Design-orchestra Павел Богданов. Полная программа уже опубликована на сайте мероприятия.

— Мы собрали крупнейший пул спикеров — от самого награждаемого кредитивного директора в России до маркетолога одной из самых больших сетей магазинов у дома, от директора по продукту крупного агентства до куратора стритарт фестиваля, от дизайн-директора онлайн-кинотеатра до директора по маркетингу моднейших фэн-брендов, например. Поэтому у нас тут будет полихедлайнеровость — посетитель сможет сам простроить свой путь из зала в зал, чтобы забрать с собой те знания, использование которых сделает год до следующей конференции полезным и насыщенным! — отметил Николай Глухих.

Конференция «На уровне концепции» пройдет в Новосибирске во второй раз. Её организатором выступает синдикат маркетинговых и рекламных агентств Conspiracy.Works. В это году место проведения станет новосибирский отель Domina.

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