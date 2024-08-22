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Томичи смогут поддержать детей с аутизмом, купив букет цветов к 1 сентября

Благотворительность, Город, Томские новости, день знаний интересные новости благотворительные организации поддержка детей с аутизмом Томичи смогут поддержать детей с аутизмом, купив букет цветов к 1 сентября

Семейная академия развития «Пазлики» для детей и взрослых с ментальными нарушениями совместно с цветочным салоном DLV flowers запустили акцию к Дню знаний. Её участники смогут купить букеты в оригинальной упаковке.

Как сообщают организаторы в группе «ВКонтакте», подопечные центра — дети с аутизмом — подготовили бумагу для цветов, собственноручно разрисовав её. При заказе букета, упакованного в неё, каждые сто рублей будут направлены на благотворительные цели.

— Для детей с аутизмом не так просто собственноручно оставить карандашами и фломастерами изображения на листе. Но работники центра помогли детям справиться с задачей. Оригинальная упаковка и грамотно подобранные флористами цветы станут необычным букетом и отличным подарком для учителей, — отмечают организаторы.

Семейная академия «Пазлики» была зарегистрирована в июле 2019 года. Основным видом её деятельности является содействие социальной адаптации и социальной реабилитации особых детей и взрослых с ментальными нарушениями.

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