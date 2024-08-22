«Томскавтодор» хочет взыскать 106,6 млн рублей с нижегородского дорожного подрядчика

22 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Управления автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») обратилось в Арбитражный суд Томской области с двумя заявлениями о взыскании с ООО «Автобелстрой» (Нижний Новгород) суммарно 106,6 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

По одному из исковых заявлений сумма исковых требований составляет 57,2 млн рублей, по другому — 49, 4 млн рублей. Оба заявления, касающиеся исполнения обязательств по договорам стройподряда, были поданы 21 августа и пока не приняты судом к производству.

«Томскавтодор» начал заключать контракты с «Автобелстроем» с 2022 года. Всего было заключено шесть контрактов на общую сумму 1,2 млрд рублей, крупнейшим контрактом стал контракт на ремонт 14,3 км трассы Томск — Каргала — Колпашево стоимостью 350,1 млн рублей.

Вместе с тем из шести контрактов завершены были только два — на ремонт 12 км трассы Больше-Дорохово — Тегульдет (стоимость контракта 85,5 млн рублей — ИФ) и 14,7 км трассы Первомайское — Березовка (336,3 млн рублей). Исполнение трех контрактов на общую сумму 575,9 млн рублей было прекращено из-за отказа «Автобелстроя» от исполнения контрактов. Еще один контракт на ремонт дороги, заключенный в марте этого года, стоимостью 199 млн рублей в настоящее время в стадии исполнения.

ООО «Автобелстрой», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в октябре 2015 года, занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем компании является бизнесмен Владимир Лебедев.

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