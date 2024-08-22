Ковид вызывал депрессию у женщин чаще, чем у мужчин — томские ученые

22 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Одним из «спутников» коронавируса стала депрессия, которая чаще возникала у женщин. При этом у мужчин больше страдала кратковременная память. К такому выводу пришли учёные Томского государственного университета и НИИ психического здоровья ТНИМЦ в рамках совместного проекта, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Целью нашего исследования была оценка когнитивной функции и изменений мозга у пациентов с клинически диагностированной депрессией после COVID-19 (PCD), — поясняет руководитель проекта, учёный лаборатории нейробиологии ТГУ Михаил Светлик. — Особенностью исследования является то, что депрессия была выявлена не только по тестам, в которых пациенты сами оценивали своё состояние, а специалистами НИИ психического здоровья ТНИМЦ. Полученные данные помогут лучшему пониманию причин и последствий депрессии, спровоцированной Covid-19.

В исследовании принял участие 71 пациент с постковидной депрессией, контрольные группы — люди, выздоровевшие от COVID-19 без осложнений и участники, не болевшие COVID-19. Наряду с этим еще была группа пациентов, у которых коронавирус вызвал неврологические осложнения, но не была диагностирована депрессия.

— В ходе исследования было установлено, что у женщин постковидная депрессия развивалась чаще, — говорит Михаил Светлик. — Однако когда постковидная депрессия возникала у мужчин, когнитивные нарушения были выражены сильнее. Это показала задача Струпа и общий скрининговый тест МоСА, при помощи которого оцениваются такие функции, как внимание и концентрация, исполнительные функции, память, речь, счет, ориентированность и другие. У женщин отмечены выраженные нарушения кратковременной памяти при немедленном воспроизведении слов.

В постковидной фазе различия в симптомах между исследуемыми группами были весьма существенными. Более половины пациентов с постковидной депрессией испытывали бессонницу (64%) и отсутствие вкуса (56%), тогда как в группе пациентов с постковидом, но без депрессии только 29% и 21% участников сообщили об этих симптомах. Почти все пациенты в группе PCD жаловались на усталость и дефицит внимания и памяти. У них значительно чаще отмечались случаи миалгии и панических атак.

В ходе исследований нейробиологи выявили зоны, в которых у пациентов с ковидной депрессией произошло нарушение миелина — вещества, защищающего нервные волокна головного мозга и влияющего на прохождение импульсов между нейронами.

Результаты, полученные учёными, помогут персонализировать лечение депрессии с учетом пола пациента и тяжести предыдущего заболевания COVID-19.

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