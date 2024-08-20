В Томской области назначили начальника департамента по вопросам семьи детей

Томский Обзор / Фото: 20 августа 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

Сегодня, 20 августа, приступила к работе Наталья Извекова, назначенная начальником департамента по вопросам семьи и детей администрации Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, глава региона поставил перед руководителем ряд задач. Так, Томская область должна активно участвовать в новых национальных проектах, в числе которых нацпроект «Семья».

«Томская область должна в нем активно участвовать, создавать условия для рождения и воспитания детей, для больших семей. Также поручаю обращать особое внимание в работе на предупреждение социального сиротства и устройство в семьи детей-сирот», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Наталья Извекова родилась в Томске. Имеет два высших образования: в 1997 году окончила Оренбургский государственный университет по специальности «экономист», в 2001 году — Томский государственный университет по специальности «юрист». С 1997 года служила в органах внутренних дел Томской области, с 2005 по 2019 годы возглавляла контрольно-ревизионный отдел областного УВД. В 2019 году вышла в отставку в звании полковника.

Работала в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

Замужем, воспитывает троих сыновей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».