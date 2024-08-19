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Ливень, град и сильный ветер ждут томичей в ближайшие дни

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В ближайшие дни, 19, 20 и 21 августа в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, местами возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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