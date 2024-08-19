Томская область расторгла контракт на ремонт участка трассы в сторону Новосибирска, ищет нового подрядчика

19 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Управление автомобильных дорог Томской области («Томскавтодор») объявило новый аукцион на третий этап ремонта 36 км дороги в Кожевниковском районе в сторону границы с Новосибирской областью, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет об участке трассы Мельниково — Кожевниково — Изовка (протяженность участка — 13,1 км) в сторону границы Томской области с Колыванским районом Новосибирской области. Эта трасса также является альтернативной дорогой из Томска в Новосибирск.

В апреле текущего года «Томскавтодор» после нескольких попыток поиска подрядчика на ремонт дороги заключил контракт на третий этап работ с ООО «ТНК» (Пермь). Стоимость контракта составила 336,4 млн рублей при начальной стоимости 446,2 млн рублей, однако, по информации с сайта госзакупок, в конце июля ТНК решила расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Первые два этапа ремонта 36 км дороги Мельниково — Кожевниково — Изовка завершились в августе.

Согласно документации по новому тендеру, начальная (максимальная) цена контракта на третий этап ремонта дороги составляет 437 млн рублей. Окончание работ по заключительному этапу сдвинулось на 1,5 месяца вперед и запланировано на ноябрь этого года (по предыдущему контракту все работы должны были завершиться к октябрю). Заявки на участие в тендере принимаются до 4 сентября, итоги подведут 5 сентября.

Кроме того, 30 августа Томская область подведет итоги электронного аукциона на ремонт следующих 14 км этой же трассы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,07 млрд рублей.

ООО «ТНК» было зарегистрировано в 2014 году, компания принадлежит бизнесмену Анании Казаряну. В 2022 и 2023 годах ТНК преимущественно занималась ремонтом дорог в Новом Уренгое (ЯНАО). Крупнейшим заключенным контрактом является договор на реконструкцию улицы в Новом Уренгое стоимостью 1,3 млрд рублей. С 2024 года ТНК стала заключать контракты на ремонт дорог в Томске и Томской области, общая сумма которых составляла около 3,2 млрд рублей. Вместе с тем, уже прекращено контрактов почти на 2 млрд рублей, из которых крупнейший — контракт на ремонт 15 км дороги трассы Томск — Каргала — Колпашево.

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