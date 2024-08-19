К октябрю в Томске отремонтируют памятник на могиле Петра Макушина

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2024 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске восстановят памятник на могиле сибирского мецената и просветителя Петра Макушина у «Дома науки» на пл. Соляной, 4б. Работы проведет компания «МонтажСтрой». Соответствующий договор заключил региональный Центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на восстановление было выделено 161,56 тыс. рублей. Подрядчику предстоит очистить поверхность мемориальной стелы, отремонтировать отделку памятника, стелы и её основание, а также бетонное основание цветника. Будет восстановлен исторический облик выбитой на вертикальной стеле надписи «Ни одного неграмотного» и светильника, горящего над памятником и символизирующего свет знаний.

Напомним, памятник является объектом культуры регионального значения. Он был установлен после смерти просветителя в 1926 году на указанном в его завещании месте: у «Дома науки» (ныне театр «Скоморох») на пл. Соляной, 4б в Томске.

Петр Иванович Макушин с 1868 по 1873 год был смотрителем Томского духовного училища. Выйдя в отставку, занялся предпринимательством. Являлся крупным меценатом и благотворителем: открыл публичную библиотеку с книжным фондом в 40 тыс. томов и первый в Сибири книжный магазин. Организовал типографию и начал издавать первую в Томске частную «Сибирскую газету». В 1910 г. Петру Макушину было присвоено звание Почетного гражданина Томска.

О вкладе Петра Макушина в архитектурный облик Томска можно прочитать в нашем материале.

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