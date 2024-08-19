В Колпашеве прошли уличные кинопоказы фильмов из коллекции Wink

19 августа 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» совместно с центром культуры и досуга Колпашева организовал для жителей города кинопоказы под открытым небом. Каждый желающий мог посмотреть комедии «Команда мечты» (12+), «Родители строго режима» (12+), «До звезды» (12+), фантастический боевик «Мулан. Рождение легенды» (16+) и драму «Мой Хатико» (12+). Фильмы были предоставлены видиосервисом Wink.

«Это событие стало ярким и по-семейному теплым. Жители приходили семьями и смотрели интересные киноленты. Для нас, как для организаторов, было важно высокое качество воспроизведения видео и звука, с чем нам и помог „Ростелеком“», — поделилась Вероника Брагина директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга».

«В кинотеке онлайн-кинотеатра Wink каждый сможет найти для себя интересный контент. Там есть не только фильмы и сериалы, наш продукт дополнен эксклюзивными шоу, аудиокнигами и видеоблогами. Отдельно представлен раздел для детей, в котором есть мультфильмы, детские ТВ-каналы и даже развивающие игры», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Wink — это мультимедийная платформа, совмещающая интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр. Видеосервисом можно пользоваться как на телевизоре, так и через одноименное приложение на персональном гаджете.

«Для новых пользователей наша компания предлагает различные промопериоды, в течение которых можно оценить контент, понять какой подпиской хочется пользоваться. Сервис предоставляет возможность подключить к аккаунту до пяти устройств», — добавила заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

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