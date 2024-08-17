Томские спасатели помогли потерявшимся в Михайловской роще бабушке с внуком

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2024 // Фото: ТО ПСС

Вчера, 16 августа, спасатели помогли женщине с внуком, которые потерялись во время непогоды в Михайловской роще.

Как сообщает региональная поисково-спасательная служба, во время грозы пострадавшая с ребенком прогуливались по парку. Когда пострадавшая поняла, что они заблудились, то обратилась к спасателям.

В 17:30 им на помощь выехала оперативно-дежурная смена. Спасатели по геолокации смогли определить их местоположение, а после вывести из лесного массива. Затем им помогли отогреться и отвезли домой.

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