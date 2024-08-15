Томский судья получил условный срок по делу о взятках

15 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новосибирский областной суд признал виновным в получении взяток судью Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина и приговорил его к 7 годам заключения условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд установил, что с 2018 по 2020 год Бажилин, работая старшим помощником прокурора ЗАТО Северск (Томская область), получил 731 тыс. рублей от владельца банного комплекса за решение спорных вопросов в его сторону и покровительство.

«По второму эпизоду, с 3 августа 2020 по 5 июня 2021 года Бажилин, являясь судьей Молчановского районного суда получил лично от того же предпринимателя 160 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственного осуществления коммерческой деятельности и недопущения привлечения его к административной и иным видам ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судья отрицал свою причастность к преступлениям и утверждал, что перечисленные деньги являлись процентами от вложенных им средств в банный бизнес.

Ему инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), дело рассматривалось повторно из-за отмены первого приговора вышестоящим судом.

Помимо условного срока суд назначил Бажилину испытательный срок 5 лет и штраф в двукратном размере вменяемой ему взятки — 1 млн 782 тыс. рублей, а также лишил его права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет.

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