«Ростелеком» представляет детскую подписку «MiXX вместе» из 16 цифровых сервисов

15 августа 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdGCfLv.

В преддверии нового учебного года «Ростелеком», Tele2 и ГК «Солар» запускают детскую подписку «MiXX Вместе» для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет). «MiXX вместе» объединяет 16 уникальных цифровых сервисов «Ростелекома», дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах. Новая подписка создана на базе популярного сервиса MiXX от Tele2.

Основу услуги составили цифровые сервисы для создания безопасной интернет-среды. Фильтрацию контента в домашней и мобильной сети обеспечит дочерняя компания «Ростелекома» — «Солар». Помимо родительского контроля, сервис позволит защитить всю семью от угроз в сети (фишинг, мошеннические сайты и пр.). Часть технологий уже используется в муниципальных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования по всей России. Так, по данным компании, в 2023/24 учебном году блокировалось до 500 млн вредоносных веб-ресурсов еженедельно.

Кроме того, в «MiXX вместе» собраны полезные обучающие ресурсы для детей: образовательная программа «Ростелеком Лицей», электронные и аудиокниги, популярное приложение с лекциями и подкастами, а также целый мир развлечений от «Wink Дети». В состав подписки также входит пакет мобильного трафика (до 50 Гб) от компании Tele2 и другие бонусы от партнеров программы.

«MiXX вместе» — это уникальный комплекс образовательных и развлекательных сервисов, востребованных телеком-услуг и удобных инструментов для контроля расходов. Все — ради максимальной защиты юных пользователей: «MiXX вместе» ограждает их от потенциальных угроз онлайн-мира, предоставляя доступ только к безопасному контенту.

«Важно понимать с каким контентом ребенок взаимодействует в Сети. Мы предлагаем нашим действующим и новым абонентам услуги доступа в интернет попробовать предложение, которое будет интересно, полезно и безопасно для подрастающего поколения. Подписка „MiXX вместе“ предоставляется бесплатно на срок до 90 дней, далее — 300 руб. в месяц, а также она позволяет подключить до пяти пользователей, включая родителя, который активирует ее на своем устройстве», — добавила заместитель директора Томского филиала Оксана Болдова.

«Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности детей, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».