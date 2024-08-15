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Набережную Томи в Томске временно перекроют

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В три следующие пятницы, 16, 23 и 30 августа, в Томске будет изменена схема движения транспорта на ул. Набережная реки Томи.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с проведением фестиваля «Чеховские пятницы».

Так, с 18.30 до 22.00 будет ограничено движение транспорта по участку от пр. Ленина до ул. Набережная реки Томи и по ул. Набережная реки Томи от пл. Ленина, 10 до пл. Ленина, 2.

Томичей просят учитывать информацию об ограничениях и заранее планировать маршруты для движения.

20 августа 2004 года в Томске на набережной Томи был открыт памятник писателю Антону Чехову работы томского скульптора Леонтия Усова. В этот же день творческая группа друзей скульптора провела у памятника вечер с гитарой. Так прошла первая «Чеховская пятница». С тех пор каждую летнюю пятницу после 19 часов около памятника Чехову проходит фестиваль уличного творчества «Чеховские пятницы», на котором любой желающий может спеть, станцевать или прочитать стихи. На фестивале также проходят презентации картин и скульптур профессиональных и самодеятельных мастеров, поэтических и прозаических сборников и т. д.

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