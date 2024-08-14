«Томскнефтехим» вдвое сократил дефицит кадров в течение 2024 года

14 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, и архива издания

За первые полгода ООО «Томскнефтехим» сократил дефицит сотрудников на предприятии в два раза. Сейчас укомплектованность кадрами на ТНХК составляет около 95%. Об этом сообщил директор по управлению персоналом компании Сергей Бронтерюк на прошедшем сегодня, 14 августа, пресс-туре.

По его словам, ранее на предприятии не закрытыми оставались около 10% рабочих мест. По-прежнему актуальными являются вакансии рабочих профессий — аппаратчиков, машинистов и др.

«Компания набирает обороты по укомплектованности, находит новых людей, принимает к себе, предварительно создав для этого условия. Мы пересмотрели зарплату и повысили объем благ, имеющихся на предприятии: бытовые условия, условия для работы, кондиционирование в операторских и прочее», — отмечает Сергей Бронтерюк.

Дополнительным направлением в работе по привлечению кадров является сотрудничество компании с томскими вузами и ссузами. В рамках этого в прошлом году на базе Томского политехнического университета была создана бренд-зона «СИБУРа» и компании «Томскнефтехим», входящей в холдинг. Как подчеркнул Бронтерюк, подобные пространства планируют организовать в Томском промышленном гуманитарном колледже и Томском политехническом техникуме.

«У ребят, которые заканчивают учебные заведения в Томске, есть прекрасная возможность поработать в „Томскнефтехиме“ и выбрать для себя в будущем понравившееся предприятие в другом городе присутствия компании, а у нас по всей России их достаточное количество, начиная от Амурской области и заканчивая Ленинградской. Активно сейчас смотрим на СПО. Ранее мы брали 60% новых ребят из вузов и 40% — из СПО. Теперь этот тренд сменился на „50 на 50“. Мы понимаем, что это дух времени: сейчас многие ребята идут в техникумы, выбирают их в первую очередь, а не вузы», — говорит Сергей Бронтерюк.

Кроме этого, для сотрудников, которые закончили техникум или колледж, но хотят получить высшее образование, на «Томскнефтехиме» предусмотрена программа повышения квалификации. По словам генерального директора компании Рамиля Рябикова, ее планируется реализовать совместно с ТУСУРом.

«Я ровно год в Томске, занесло меня ветром компании из Тобольска. Когда я ехал, я знал, что Томск славится своими учебными заведениями, особенно сильны здесь технические направления. Я сам технарь с двумя техническими образованиями, и когда я начал посещать учебные заведения в рамках наших программ взаимодействия, я получил для себя это подтверждение: Томск — это синтез количества студентов и качества образования, которое здесь получают. Поэтому сейчас мы находимся в правильно выстроенной и дальше, я надеюсь, усиливающейся коллаборации с учебными заведениями», — отметил Рябиков.

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