Томские ученые вместе с коллегами впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей в Сибири

14 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: учёного БИ ТГУ Александра Жигалина

Биолог Томского государственного университета Александр Жигалин вместе с коллегами из института вирусологии «Вектор» и Дагестанского государственного университета впервые обнаружили коронавирусы у рукокрылых Сибири и значительно расширили их список на Северном Кавказе.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, сбор образцов проводился в предгорных и горных районах республик Дагестан, Алтай и в Кемеровской области.

— Вирусы, обнаруженные у рукокрылых Дагестана, имеют большое сходство с возбудителем последней коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию, а также другими коронавирусами с территории Кавказа, Ближнего Востока и Европы, — говорит учёный БИ ТГУ, доцент ДГУ (Махачкала) Александр Жигалин. — Вирусы рукокрылых Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это может быть результатом того, что в Сибири есть рукокрылые, которые населяют как Азию, так и Европу. Таким образом, Сибирь может стать «плавильным котлом», где в популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов.

Во время размножения и зимовки летучие мыши образуют крупные скопления в укрытиях, таких как пещеры и штольни. При этом одни и те же укрытия используются разными видами, которые не взаимодействуют между собой за их пределами. Совместное использование укрытий способствует циркуляции и поддержанию вирусов в разных видах рукокрылых, а также облегчает смену хозяина вируса. Заражение может происходить при непосредственном контакте особей, например при укусах или при спаривании.

Изучение и мониторинг разнообразия вирусов рукокрылых, как и других животных, необходимы по ряду причин. С практической точки зрения, главных из них три. Во-первых, данные о разнообразии вирусов позволяют выявить основных переносчиков и «горячие точки» — территории, где вспышка инфекции наиболее вероятна.

Во-вторых, информация об изменчивости и эволюции вирусов позволяет строить прогностические модели, способные подсказать, какие именно вирусы или их штаммы с наибольшей вероятностью могут стать опасны для человека. В-третьих, информация о самих генах необходима для разработки вакцин.

— Сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронвируса SARS-Cov-2, еще меньше людей помнят о других новых инфекциях, которые «наделали шума» в последние два десятилетия, — говорит Александр Жигалин. — Вместе с тем, вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса — заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней. Процесс изучения возбудителей должен носить непрерывный характер. Это необходимая часть фундамента биологической безопасности человечества.

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