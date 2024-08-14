В Томске снесли аварийный дом в пер. Соляном, 28

В Томске завершен снос одноэтажного аварийного деревянного дома по пер. Соляной, 28.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, здание было введено в эксплуатацию в 1936 году. Здесь находилось 12 квартир. Дом был признан аварийным и полностью расселен.

Перед сносом здание отключили от всех ресурсов — электросонабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Специалисты разработали проектно-сметную документацию, районная администрация провела аукцион. На работах по демонтажу строения работал экскаватор и грузовые машины. Мусор, образовавшийся после сноса, подрядчики вывезли на полигон.

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