Мурал с Вилем Липатовым появился в Томской области

В селе Тогур Колпашевского района на одном из домов у центрального сквера на ул. Свердлова появился мурал в честь писателя Виля Липатова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, идея создания арт-объекта принадлежит некоммерческой организации «АРТ-Планета».

Виль Липатов известен своими произведениями «Сказания о директоре Прончатове», «И это все о нем», а также знаменитой повестью «Деревенский детектив». Писатель родился 10 апреля 1927 года в Чите. В 1939 году он вместе с матерью переехал в село Новокороткино Колпашевского района, а через три года — в расположенное недалеко село Тогур, где и окончил школу в 1944 году. После окончания Томского государственного педагогического института, будущий писатель жил и работал в Томске, Асине, Чите, Брянске и Москве. Он трудился в газетах «Красное знамя», «Причулымская правда», «Советская Россия», «Известия», «Правда» и «Литературной газете». В последние годы жизни Вилль Липатов занимал пост секретаря правления Союза писателей СССР.

В 2018 году в селе Тогур, где прошли детские и юношеские годы будущего писателя, открыт сквер Липатова с резным барельефом автора и фигурой участкового Анискина, выполненными из кедра местным мастером Анатолием Галайдой.

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