18+
18+
РЕКЛАМА

Сотрудницу томского УМВД подозревают в «сливе» информации об облаве на мигрантов

Город, Судебные дела, Томские новости, мвд мигранты происшествия коррупция интересные новости Томска Сотрудницу томского УМВД подозревают в «сливе» информации об облаве на мигрантов

Следственное управление СКР по Томской области по материалам ФСБ возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении начальника миграционного пункта одного из подразделений регионального УМВД, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные областного СУ СКР.

«По предварительным данным, женщина, состоявшая в должности начальника миграционного пункта, в июне 2024 года сообщила руководителю частной лесоперерабатывающей организации конфиденциальные сведения о планируемых мероприятиях в сфере противодействия незаконной миграционной политике», — говорится в сообщении.

Дело в отношении сотрудницы полиции возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На работе и дома у подозреваемой, а также на предприятии прошли обыски.

Комментарием регионального УМВД агентство пока не располагает.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В оранжерее томского Ботсада строят новую крышу для самой высокой пальмы страны

5 августа 2024
Томские новости

В Томске снесли два подлежащих охране дома на ул. Р. Люксембург

22 июля 2024
Томские новости

Томич не смог вылететь за границу из-за забытого долга за комуслуги

31 июля 2024
Томские новости

В Томске вновь пройдет фестиваль кофе «Чашка кофею»

10 августа 2024
Томские новости

В Томске с завтрашнего дня ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

18 июля 2024
Томские новости

Две иномарки столкнулись в центре Томска, двое доставлены в медучреждение

6 августа 2024
Томские новости

В Томске временно закрыли бистро, в котором отравились посетители

22 июля 2024
Томские новости

«Шашлыкоff» на Красноармейской снова работает в Томске

15 июля 2024
Бизнес

«Потехе час»: пространство для спорта и отдыха открыли в Томском филиале Сибирской Сервисной Компании

16 июля 2024