Сотрудницу томского УМВД подозревают в «сливе» информации об облаве на мигрантов

13 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области по материалам ФСБ возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении начальника миграционного пункта одного из подразделений регионального УМВД, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные областного СУ СКР.

«По предварительным данным, женщина, состоявшая в должности начальника миграционного пункта, в июне 2024 года сообщила руководителю частной лесоперерабатывающей организации конфиденциальные сведения о планируемых мероприятиях в сфере противодействия незаконной миграционной политике», — говорится в сообщении.

Дело в отношении сотрудницы полиции возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На работе и дома у подозреваемой, а также на предприятии прошли обыски.

Комментарием регионального УМВД агентство пока не располагает.

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